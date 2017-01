В Госдуме РФ разразился антисемитский скандал

В России разразился антисемитский скандал. Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в ходе пресс-конференции заявил, что против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выступают евреи, которые, по его словам, являются потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

"Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – сказал он.

Высказывания Толстого вызвали волну возмущения в обществе. В социальных сетях пользователи повсеместно критикуют вице-спикера Госдумы РФ за нападки на евреев.

Vice-pres of RU Duma accused Russian Jews in "killing our grandfathers in 1917 and keeping us out of our churches now". Antifascists, right? pic.twitter.com/1QQbfMXojD