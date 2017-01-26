В Госдуме РФ разразился антисемитский скандал

В России разразился антисемитский скандал. Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в ходе пресс-конференции заявил, что против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выступают евреи, которые, по его словам, являются потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

"Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – сказал он.

Высказывания Толстого вызвали волну возмущения в обществе. В социальных сетях пользователи повсеместно критикуют вице-спикера Госдумы РФ за нападки на евреев.

Нынче "толстые" – это такая фамильная мафия, паразитирующая на имени великого предка. Остановить их под силу только "михалковым"... — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 января 2017 г.

Десять злых евреев

Не дают собор забрать,

Пятерых Толстой повесил,

Их осталось пять. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 24 января 2017 г.

Доброе утро всем кроме Петра Толстого — Илья Варламов (@varlamov) 24 января 2017 г.

Вице-спикер Госдумы рассказывает, что во всем виноваты евреи, но фашисты все равно в Киеве, как известно. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 января 2017 г.

Грузины, украинцы... А я всё спрашивала себя: а когда же евреи будут? pic.twitter.com/unNXCY9aJC — тётя Роза (@Anakoyher) 24 января 2017 г.

А что там в Госдуме? Комитет по этике готовит документы к лишению Толстого мандата? Или это нормально, что вице-спикер – нацист? — Грани.Ру (@GraniTweet) 24 января 2017 г.

Петр Толстой: "Неудивительно, что именно евреи выступают против передачи Исаакия РПЦ. Их предки исторически изгоняли торговцев из храмов". — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 января 2017 г.

На словах ты Лев Толстой, а на деле Пётр Толстой — Сталингулаг (@StalinGulag) 23 января 2017 г.

Суть современной России — человеконенавистничество. Толстой-выродок просто обвёл кружком дату начала государственного антисемитизма в РФ. — Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) 23 января 2017 г.

Знакомьтесь: ещё один представитель "высшей касты", плюющий в советский народ, в наших бабушек и дедушек — депутат ГосДумы Пётр Толстой. pic.twitter.com/bLqb7EflCQ — Илья Белоус (@iliabelous) 24 января 2017 г.

Сегодня в ПАСЕ возложение цветов к мемориалу жертв Холокоста, но делегации РФ там не будет. Казалось бы, при чем тут вице-спикер Толстой? — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 24 января 2017 г.

Дорогой правнук Петя, какой же ты муд@к. pic.twitter.com/eUP1IBSX27 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 24 января 2017 г.

"Вице-спикер Петр Толстой обвинил журналистов в антисемитизме".

А вот это хорошо, а вот это шикарно)))))))))))))))) — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 24 января 2017 г.

Если бы В.И.Ленин дожил до наших дней, он бы обязательно написал работу под названием "Толстой как зеркало русской деградации". — Наша Канада (@NashaCanada) 24 января 2017 г.

Послушав антисемитские высказывания вице спикера ГД Толстого,мудрые евреи стали паковать чемоданы.Пока еще есть выбор-Израиль,либо Магадан. — Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 24 января 2017 г.

Черта оседлости у Пета Толстого разделяет левое и правое полужопие головного мозга. — Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 23 января 2017 г.

Петр Толстой, наговоривший про "людей за чертой оседлости", теперь через своего п/с требует от Эха убрать "наглый антисимитский заголовок")) — Alena Vershinina (@alenawenger) 24 января 2017 г.

Сказать, что Пётр Толстой – мерзкий подонок, значит ничего не сказать. — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 23 января 2017 г.

Пётр Толстой предложил вместо маятника Фуко в Исаакиевском соборе повесить еврея — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 января 2017 г.

Vice-pres of RU Duma accused Russian Jews in "killing our grandfathers in 1917 and keeping us out of our churches now". Antifascists, right? pic.twitter.com/1QQbfMXojD — olexander scherba (@olex_scherba) 25 января 2017 г.

Отметим, что сам Петр Толстой позже опроверг обвинения в антисемитизме. "Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма", – заявил он.