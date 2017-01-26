В Госдуме РФ разразился антисемитский скандал

Вчера, 13:32

Вице-спикер российского парламента обвинил евреев в препятствовании передачи Исаакиевского собора

Петр Толстой. Фото: ТАСС
Петр Толстой. Фото: ТАСС

В России разразился антисемитский скандал. Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в ходе пресс-конференции заявил, что против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выступают евреи, которые, по его словам, являются потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

"Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – сказал он.

Высказывания Толстого вызвали волну возмущения в обществе. В социальных сетях пользователи повсеместно критикуют вице-спикера Госдумы РФ за нападки на евреев.

Отметим, что сам Петр Толстой позже опроверг обвинения в антисемитизме. "Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма", – заявил он.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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