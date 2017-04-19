В Греции разбился военный вертолет, есть погибшие
На месте ЧП продолжаются поисковые работы, спасатели ищут черные ящики
В результате крушения греческого военного вертолета погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство ANA.
Как уточняет News247, на борту находилось пять офицеров и сержантов — члены экипажа и наблюдатели. Одна женщина-военнослужащая выжила. С тяжелыми травмами она госпитализирована.
Крушение произошло в труднодоступном горном районе на севере страны. Вертолет совершал плановый облет границы.
На месте аварии продолжаются поисковые работы, спасатели ищут черные ящики разбившейся машины. О возможных причинах аварии не сообщается.
Ранее сообщалось, что в пригороде Лиссабона разбился легкий самолет.
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