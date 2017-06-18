В Гренландии произошло землетрясение и цунами

Вчера, 21:47

Затоплена значительная территория, в море смыло более 10 домов

В Гренландии произошло землетрясение и цунами ,фото Европейская правда
В Гренландии произошло землетрясение и цунами ,фото Европейская правда

В отдельных районах Гренландии сейчас борятся с наводнением  вызванным землетрясением мощностью 4 балла и цунами. Об этом сообщает датское издание Ekstra Bladet со ссылкой на данные местной полиции, передает телеканал "112 Украина".

"Землетрясение магнитудой 4 балла произошло вечером в субботу неподалеку поселение Nuugaatsiaq на юго-западе Гренландии", – говорится в сообщении.

Землетрясение вызвало высокие волны, которые накрыли поселения и подтопили значительную территорию.

Всего в поселении жил 101 житель, 78 из которых эвакуировали. Двое людей получили тяжелые ранения, у семи человек ранения не такие сертезные. Еще 23 человека должны быть эвакуированы, однако власть проверяет информацию, были ли они на момент землетрясения в поселении.

Кроме того, в результате цунами в море смыло 11 домов.

Как сообщалось ранее, часть ледника Zachariae Isstrom, который является частью Гренландского ледяного щита, откололась и в настоящее время тает из-за повышения температуры воздуха и теплых морских течений.
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