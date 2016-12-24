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В Грузии легализовали курение марихуаны http://www.segodnya.ua/img/article/7827/61_main.1482600013.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/61_tn.1482600013.jpg Мир Согласно официальным данным, в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов

В Грузии легализовали курение марихуаны

Сегодня, 19:16

Согласно официальным данным, в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов

Фото: AFP
Фото: AFP

Грузия приступила к легализации марихуаны: в субботу Конституционный суд легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт.

Продажа наркотика – по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает "Грузия онлайн".

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Рассмотрение вопроса в Конституционном суде инициировал грузинский омбудсмен. Он доказывал, что статьи Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах, негуманны и тем самым нарушают Конституцию.

Суд указал, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно. В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков, отмечает "Грузия онлайн".

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Самым распространенным наркотиком является марихуана – ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.

А уголовное наказание за хранение и распространение марихуаны – до 11 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне после легализации конопля обошла по популярности все остальные сельхоз культуры.
Грузия, наркотики, марихуана, хранение, продажа, потребление, легализация

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Источник:

NEWSru.com

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