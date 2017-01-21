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В Грузии партия Саакашвили отказалась избирать лидера http://www.segodnya.ua/img/article/7904/3_main.1484959975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/3_tn.1484959975.jpg Мир Ранее сообщалось, что в Грузии произошел раскол в партии Саакашвили

В Грузии партия Саакашвили отказалась избирать лидера

Сегодня, 06:38

Ранее сообщалось, что в Грузии произошел раскол в партии Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников
Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Съезд партии "Единое национального движения" оставил пост председателя вакантным до возвращения Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Грузия онлайн.

С текстом проекта резолюции участников съезда ознакомил один из лидеров партии Нугзар Циклаури.

"Поскольку третий президент Грузии является основателем и лидером "Единого национального движения", заложившим вместе с грузинским народом основание нового грузинского государства, поскольку он преследуется режимом Иванишвили, по политическим мотивам лишен гражданства Грузии и сам никогда не отказывался от председательства в "Национальном движении", мы, члены "Единого национального движения", постановляем: не проводить избрание председателя "Единого национального движения" до тех пор, пока Михаилу Саакашвили не будет дана возможность возвратиться в Грузию и полноценно участвовать в политических процессах", – заявил Циклаури.

После этого участники съезда единогласно проголосовали за резолюцию.

Ранее в январе сообщалось, что в Грузии произошел раскол в партии Саакашвили. Бывшие однопартийцы обвинили лидера в том, что он "цепляется за власть в партии".

Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. Победу в них получила правящая партия "Грузинская мечта". Партии Михаила Саакашвили не удалось провести в парламент ни одного кандидата по мажоритарке.

В начале октября Саакашвили на встрече со сторонниками партии "Единое национальное движение" в Нью-Йорке заявил, что собирается вернуться на родину, если его партия победит на предстоящих выборах. Он также сказал, что видит главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе на посту будущего главы МВД Грузии.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Главная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по трем уголовным делам. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.

В ноябре 2016 в Украине Саакашвили объявил о создании собственной политической организации под названием "Рух новых сил".
выборы, Грузия, партия, саакашвили

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