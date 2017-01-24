В Хорватии оппозиционеров вынесли из зала парламента (видео)

Сегодня, 15:21

Депутатов принудительно заставили покинуть зал за нарушение порядка во время заседания


Во время обсуждений в хорватском парламенте, Саборе, произошел инцидент, в результате которого двое оппозиционеров покинули зал заседаний лишь с помощью службы безопасности, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что инцидент случился во время обсуждения лишения двух депутатов иммунитета, когда после перепалки с коллегами, оппозиционеров – Ивана Пернара и Ивана Синчича – просто вынесли на руках из зала.

Предлогом для применения силы стала бурная дискуссия в парламенте, в ходе которой Пернар не прислушался к требованиям председателя законодательного собрания замолчать и покинуть зал. Райнер прервал заседание и на правах спикера Сабора потребовал, чтобы служба безопасности выставила оппонента принудительно за нарушение порядка.

"Я сам отсюда не пойду, это – фашизм, вы выгоняете инакомыслящих депутатов! Это ваша демократия, это ваш ХДС и его политика Евросоюза и прав человека, за которые выступает премьер Пленкович?!" – кричал Пернар.

Стоит отметить, что Иван Пернар известен своей жесткой оппозицией к НАТО, также он неоднократно высказывал пророссийскую и антинатовскую позицию.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что Россия вовлечена в гибридную войну в Боснии и Герцеговине.
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