ФОТОФАКТ. В Хорватии пророссийского депутата силой вытолкали из парламента

Как сообщается, инцидент произошел во время обсуждения инициативы о лишении иммунитета двух депутатов

В Хорватии депутатов оппозиционной партии Živi zid Ивана Пернара и Ивана Синчича силой вывели из зала заседаний парламента, после того как они отказались сделать это по требованию спикера. Об этом сообщает издание Vecernji list.

Стоит отметить, что весь процесс вывода Пернара из зала заседаний Сабора (хорватского парламента) транслировался в прямом эфире на странице депутата в Facebook.

"Вот это демократия, вот ХДС (Хорватское демократическое содружество – правящая партия), вот их политика свободы слова и демократия, их методы!" – кричал депутат, когда охрана буквально выносила его из зала.

В то же время в хорватском парламенте утверждают, что из зала заседаний вывели еще одного депутата-оппозиционера Ивана Синчича.

Фото: vecernji.hr

Инцидент произошел во время обсуждения инициативы о лишении иммунитета двух депутатов Божи Петрова и Миро Буля, чтобы начать против них уголовное дело за клевету. Обсуждение переросло в серию взаимных обвинений политических противников.

Спикер пытался взять под контроль ситуацию и делал замечания участникам дискуссии; когда его не услышали, он попросил охрану о помощи.

Стоит отметить, что Иван Пернар известен своей жесткой оппозицией к НАТО, также он неоднократно высказывал пророссийскую и антинатовскую позицию.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что Россия вовлечена в гибридную войну в Боснии и Герцеговине.

По словам президента Хорватии, новый конфликт на Балканах не исключен, поскольку Россия пытается активно влиять на события в регионе.