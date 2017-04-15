В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь: завораживающие фото

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи произошло традиционное схождение Благодатного огня.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.