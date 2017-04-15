В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь: завораживающие фото

Сегодня, 17:43

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его нескольким тысячам собравшихся


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи произошло традиционное схождение Благодатного огня.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.
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"Сегодня"

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