В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь: завораживающие фото
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его нескольким тысячам собравшихся
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи произошло традиционное схождение Благодатного огня.
Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.
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