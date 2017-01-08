В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих

По водителю был открыт огонь

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда грузовика на прохожих в Иерусалиме, передает Reuters.

Правоохранительные органы открыли по водителю огонь.

Инцидент произошел на популярной у туристов набережной, с который открывается вид на Старый город.

В полиции назвали произошедшее терактом.