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В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих http://www.segodnya.ua/img/article/7863/42_main.1483876817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/42_tn.1483876817.jpg Мир По водителю был открыт огонь

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих

Сегодня, 13:54

По водителю был открыт огонь

В Иерусалиме грузовик наехал на прохожих. Фото: AP
В Иерусалиме грузовик наехал на прохожих. Фото: AP

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда грузовика на прохожих в Иерусалиме, передает Reuters.

Правоохранительные органы открыли по водителю огонь.

Инцидент произошел на популярной у туристов набережной, с который открывается вид на Старый город.

В полиции назвали произошедшее терактом.
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