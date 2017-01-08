В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих
По водителю был открыт огонь
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда грузовика на прохожих в Иерусалиме, передает Reuters.
Правоохранительные органы открыли по водителю огонь.
Инцидент произошел на популярной у туристов набережной, с который открывается вид на Старый город.
В полиции назвали произошедшее терактом.
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