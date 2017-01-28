В Индии девушка серпом отрезала парню пенис, чтобы он не женился на другой
Молодой человек остался жив, но орган его спасти не удалось
Как сообщается, родители парня планировали свадьбу сына, хотя у него уже были к тому моменту отношения.
Правоохранители города Наугаван-Даршен-Сингх штата Мадхья-Прадеш в Индии выясняют обстоятельства, при которых молодой человек лишился полового органа, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.
По информации следствия, молодой человек встречался с 20-летней девушкой. Родителям не понравилось ее происхождение. Они, не обращая внимания на четырехлетние отношения, которые были у молодых людей, стали готовить его свадьбу с другой.
Тогда возлюбленная парня пришла с ним домой. Когда они остались вдвоем, она завязала ему глаза под предлогом интимной близости. А после этого взяла, как сообщается, ржавый серп и совершила преступление.
На место сразу были вызваны медики. Молодой человек остался жив, но орган его спасти не удалось. Как отмечается, он пытался выгородить возлюбленную, но это не помогло.
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