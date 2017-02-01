В Индии мужчина совершил жертвоприношение, перерезав себе горло

После молитвы мужчина вытащил нож и покончил жизнь самоубийством

30-летний житель индийского штата Бихар Санджай Нутт перерезал себе горло на жертвенном алтаре в храме на востоке страны. Как сообщает Hindustan Times, он принес себя в жертву богине Чиннамасте, которая, по преданиям, была обезглавлена ятаганом.

Инцидент произошел в храме богини в Раджраппе. Сообщается, что Санджай Нутт пришел в храм Чиннамасты, расположенный в 70 километрах от столицы Джаркханда, города Ранчи, около полуночи.

Как рассказал представитель храма, после молитвы мужчина вытащил нож и покончил жизнь самоубийством.

Чиннамаста особо почитается именно на востоке Индии. Она считается одной из десяти форм Великой Богини (группа богинь известна как Дашамахавидья) и изображается стоящей с саблей в одной руке и собственной отрезанной головой в другой.

В зависимости от интерпретации, Чиннамаста почитается как богиня смерти и разрушения, или же, напротив, жизни и созидания, а иногда — и того, и другого одновременно.

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