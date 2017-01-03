В Индии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Индии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно началось у границы с Бангладеш в 14:39 минут по местному времени.

Подземные толчки повредили сотни строений и вызвали множественные оползни в регионе, сообщил официальный представитель Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий штата Трипура, передает ТАСС.

Национальный центр по сейсмологии сообщил, что эпицентр землетрясения находился в округе Дхалай штата Трипура на глубине 28 километров.

Толчки ощущались на всем северо-востоке Индии и в приграничных территориях Бангладеш. Частичные повреждения, обрушение стен и крупные трещины появились в сотнях домов в штате.

Сообщается, что после подземного удара люди в панике выбегали из домов и офисов. В целом ряде районов произошли оползни. Сведений о человеческих жертвах пока не поступало. В настоящее время местные власти оценивают масштабы разрушений.

Один из шести самых сейсмоопасных поясов в мире пролегает через горный северо-восток Индии. Именно там ранее отмечались несколько сильнейших подземных толчков.

Например, 12 июня 1897 года здесь было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2 с эпицентром в штате Мегхалайя. В это время Шиллонгское плато всего за три секунды поднялось почти на 15 метров. Ускорение даже превысило силу гравитации — большие камни, плиты, люди были подброшены в воздух.

Очаг располагался на глубине около 30 километров. Эпицентральная область по форме напоминала треугольник с основанием в 250 километров. В его пределах не осталось ни одного целого здания. Погибли свыше 1,5 тысячи человек.

Подземный толчок наибольшей мощности произошел 15 августа 1950 года в том же регионе на территории штата Ассам. Это одно из немногочисленных землетрясений, которому на основе инструментальных измерений приписана магнитуда 8,7.

Летавшие над областью разрушений летчики сообщили о больших изменениях рельефа, вызванных главным образом гигантскими оползнями. Около 2 тысяч человек стали тогда жертвами стихии.