В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек
Еще несколько человек пострадали
По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание Hindustan Times, передает телеканал "112 Украина".
Отмечается, что все погибшие – женщины.
Как сообщается, давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали.
Напомним, ранее в Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек.
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