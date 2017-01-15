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В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек http://www.segodnya.ua/img/article/7884/48_main.1484516650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/48_tn.1484516650.jpg Мир Еще несколько человек пострадали

В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

Сегодня, 23:44

Еще несколько человек пострадали

В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек, фото AFP
В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек, фото AFP

По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание Hindustan Times, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что все погибшие – женщины.

Как сообщается, давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали.

Напомним, ранее в Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек.
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