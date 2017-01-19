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В Индии замерзающим по ночам слонам связали пижамы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/93_main.1484861208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/93_tn.1484861208.jpg Мир Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, представляющие собой яркие разноцветные накидки и гетры

В Индии замерзающим по ночам слонам связали пижамы (фото)

Сегодня, 23:31

Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, представляющие собой яркие разноцветные накидки и гетры

Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, фото dailymail.co.uk
Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, фото dailymail.co.uk

Жительницы деревни, расположенной неподалеку от слоновьего заповедника в индийском городе Матхура, связали пижамы для мерзнущих по ночам животных. Об этом пишет Daily Mail.

Женщины откликнулись на призыв о помощи от работников зооприюта Wildlife SOS Elephant, пожаловавшихся на неподходящие для их питомцев погодные условия.

Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, представляющие собой яркие разноцветные накидки и гетры.

В общей сложности нужно будет связать пижамы для 20 слонов. Новую одежду уже получили трое из них.

Основатель заповедника Картик Сатянараян (Kartick Satyanarayan) рассказал, что слонам одежда понравилась.

Как напоминает Daily Mail, дикие слоны находятся под угрозой уничтожения по всему миру. Ради торговли слоновой костью в год гибнут 30 тысяч особей.
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Источник:

Lenta.ru

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