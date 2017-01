В Индии замерзающим по ночам слонам связали пижамы (фото)

Жительницы деревни, расположенной неподалеку от слоновьего заповедника в индийском городе Матхура, связали пижамы для мерзнущих по ночам животных. Об этом пишет Daily Mail.

Женщины откликнулись на призыв о помощи от работников зооприюта Wildlife SOS Elephant, пожаловавшихся на неподходящие для их питомцев погодные условия.

Потребовались месяцы, чтобы изготовить наряды, представляющие собой яркие разноцветные накидки и гетры.

Huge jumpers knitted by villagers in India to keep elephants warm https://t.co/USejPxlV9m