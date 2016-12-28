В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш, чья месячная зарплата составляет 5 тысяч рупий (около 74 долл.), испытала шок, обнаружив на своем счету 1 миллиард рупий (14,7 млн долл.). Шитал Йедав сообщила об этом местным властям, однако те пока не спешат реагировать на банковскую ошибку, сообщает Mashable, передает телеканал "112 Украина".

По словам женщины, она проверила остаток на счету на нескольких банкоматах, однако все они подтвердили ее невероятный "заработок". Шитал Йедав сообщила о лишних средствах представителям своего банка, однако те сначала заявили, что нужного ей менеджера нет на месте, а потом – что тот пока не может разобраться в сложившейся ситуации.

После этого женщина и ее муж написали о произошедшем недоразумении премьер-министру страны, однако и тот им не ответил. Известно однако, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой — обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.

Ранее сообщалось о случаях, когда индийские чиновники отмывали деньги через счета нуждающихся. Дальнейшая судьба денег пока неизвестна.