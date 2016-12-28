Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7837/1_main.1482863785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/1_tn.1482863785.jpg Мир Месячная зарплата Шитал Йедав составляет около 74 долларов

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов

Вчера, 20:36

Месячная зарплата Шитал Йедав составляет около 74 долларов

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов, фото tvtomsk.ru
В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов, фото tvtomsk.ru

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш, чья месячная зарплата составляет 5 тысяч рупий (около 74 долл.), испытала шок, обнаружив на своем счету 1 миллиард рупий (14,7 млн долл.). Шитал Йедав сообщила об этом местным властям, однако те пока не спешат реагировать на банковскую ошибку, сообщает Mashable, передает телеканал "112 Украина".

По словам женщины, она проверила остаток на счету на нескольких банкоматах, однако все они подтвердили ее невероятный "заработок". Шитал Йедав сообщила о лишних средствах представителям своего банка, однако те сначала заявили, что нужного ей менеджера нет на месте, а потом – что тот пока не может разобраться в сложившейся ситуации.

После этого женщина и ее муж написали о произошедшем недоразумении премьер-министру страны, однако и тот им не ответил. Известно однако, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой — обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.

Ранее сообщалось о случаях, когда индийские чиновники отмывали деньги через счета нуждающихся. Дальнейшая судьба денег пока неизвестна.
деньги, Индия, зарплата, женщина, муж, карточки, заработок, поступления, шок

Вы сейчас просматриваете новость "В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ракета Agni V, Индия. Фото: из открытых источников

Индия испытала баллистическую ракету, которая "накрывает" Китай

26 Декабря, 13:01

Состоялся четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V, которая может нести ядерную боеголовку

Мир

В Индии в давке пострадали 40 паломников, фото AFP

В Индии в давке пострадали 40 паломников

25 Декабря, 20:45

Три паломника находятся в тяжелом состоянии

Мир

Спустя годы женщина вернулась к детям. Фото: pixabay.com

В Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой 40 лет

24 Декабря, 18:06

Родственники уже не надеялись увидеть Деви живой 

Мир

В Индии заработал сервис по доставке наличных денег, фото AFP

В Индии заработал сервис по доставке наличных денег

22 Декабря, 20:55

Индийский онлайн-ритейлер Snapdeal теперь продает наличные деньги с доставкой на дом  

Истории

Наказание. Женщину лишают шейных украшений, и она может умереть.

Возмездие рогоносцев: какие наказания за измену предусмотрены в законодательствах разных стран мира

18 Декабря, 09:00

В США штрафуют, а в Иране убивают камнями

Мир

В Индии бушует мощный циклон "Варда"

13 Декабря, 16:46

Жертвами стихии стали 12 человек. Однако число погибших может возрасти

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.