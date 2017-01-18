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В индийских самолетах ввели отдельные места для женщин http://www.segodnya.ua/img/article/7892/76_main.1484726634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/76_tn.1484726634.jpg Мир Авиакомпания решила защитить пассажирок от домогательств

В индийских самолетах ввели отдельные места для женщин

Сегодня, 10:02

Авиакомпания решила защитить пассажирок от домогательств

Самолет авиакомпании Air India. Фото: AFP
Самолет авиакомпании Air India. Фото: AFP

Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия, передает BBC.

На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.

Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.

В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класс в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.

В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.

В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.
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