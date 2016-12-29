В Ираке возобновились масштабные боевые действия

Иракские силы начали новое наступление против "Исламского государства" в ряде юго-восточных районов города Мосул. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников иракского МВД.

"Сейчас наши войска наступают. За первые пять или 10 минут, взяли 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять", – цитирует агентство одного из офицеров иракского спецназа МВД.

Сообщается, что наступление элитных спецподразделений проводится в районе Интисар, тогда как федеральная полиция и регулярные войска, переброшенные из южной окраины Мосула две недели назад, должны начать наступление в соседнем районе.

Напомним, в ноябре военно-воздушные силы США, которые помогают иракским военным освободить город Мосул, нанесли авиаудар по мосту через реку Евфрат, ограничив таким образом движение боевиков ИГИЛ между западной и восточной частями города.

Как известно, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке коалиции, которую возглавляет США, начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, захваченный террористической организацией "Исламское государство".

На днях США анонсировали новое масштабное наступление на Мосул.