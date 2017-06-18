В Иране заявляют, что нанесли ракетный удар по террористам в Сирии

Вчера, 23:59

Для этого были применены ракеты средней дальности класса "земля-земля"

В Иране заявляют, что нанесли ракетный удар по террористам в Сирии, фото AFP
В Иране заявляют, что нанесли ракетный удар по террористам в Сирии, фото AFP

В иранском Корпусе стражей Исламской Революции (КСИР) заявили в воскресенье, что произвели ракетный обстрел позиций террористов на востоке Сирии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Для этого были применены ракеты средней дальности класса "земля-земля".

Цели удара – позиции террористов из группировки ИГ, располагались в провинции Дейр-эз-Зор.

В КСИР пояснили, что удар – ответ на недавнюю атаку террористов в Тегеране, ответственность за которую взяло на себя ИГ.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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