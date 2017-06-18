В Иране заявляют, что нанесли ракетный удар по террористам в Сирии
Для этого были применены ракеты средней дальности класса "земля-земля"
В иранском Корпусе стражей Исламской Революции (КСИР) заявили в воскресенье, что произвели ракетный обстрел позиций террористов на востоке Сирии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Для этого были применены ракеты средней дальности класса "земля-земля".
Цели удара – позиции террористов из группировки ИГ, располагались в провинции Дейр-эз-Зор.
В КСИР пояснили, что удар – ответ на недавнюю атаку террористов в Тегеране, ответственность за которую взяло на себя ИГ.
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