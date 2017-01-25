В Ирландии супружеская пара выиграла 88 миллионов евро в лотерею
Имена счастливчиков пока не сообщаются
Фантастическая удача сопутствовала супружеской паре из Ирландии, которая выиграла 88,5 миллиона евро в лотерею "Евромиллион".
Они оказались единственными среди всех участников, правильно указавшими выигрышные номера на билете, сообщает телеканал Sky News.
Это не самый крупный выигрыш в розыгрышах "Евромиллиона". В 2005 году джекпот в 115 миллионов евро достался жительнице ирландского городка Лимерик Долорес Макнамара.
А в июне 2013 гражданин Бельгии выиграл 94 миллиона евро.
Среди победителей "Евромиллион" с крупными выигрышами числятся 83 француза, 63 британца и 10 ирландцев.
Ранее сообщалось, что в Канаде житель провинции Квебек выиграл в лотерею 25 миллионов канадских долларов – 19 миллионов долларов США.
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