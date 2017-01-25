В Ирландии супружеская пара выиграла 88 миллионов евро в лотерею

Имена счастливчиков пока не сообщаются

Фантастическая удача сопутствовала супружеской паре из Ирландии, которая выиграла 88,5 миллиона евро в лотерею "Евромиллион".

Они оказались единственными среди всех участников, правильно указавшими выигрышные номера на билете, сообщает телеканал Sky News.

Это не самый крупный выигрыш в розыгрышах "Евромиллиона". В 2005 году джекпот в 115 миллионов евро достался жительнице ирландского городка Лимерик Долорес Макнамара.

А в июне 2013 гражданин Бельгии выиграл 94 миллиона евро.

Среди победителей "Евромиллион" с крупными выигрышами числятся 83 француза, 63 британца и 10 ирландцев.

Ранее сообщалось, что в Канаде житель провинции Квебек выиграл в лотерею 25 миллионов канадских долларов – 19 миллионов долларов США.