В Испании лохматые демоны пробуждали весну (фото)

Сегодня, 15:57

В день карнавала местные жители ведут себя достаточно шумно 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Местные жители испанских деревень Итурен и Субьета надевают белые платья, шкуры овец и остроконечные колпаки с колокольчиками и проходят по улицам, звоня в колокольчики и исполняя ритуальные танцы.

Люди верят, что так отпугнут злых духов и пробудят весну.

Фестиваль длится три дня и считается самым древним в Европе.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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