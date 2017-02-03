В Испании лохматые демоны пробуждали весну (фото)

В день карнавала местные жители ведут себя достаточно шумно

Местные жители испанских деревень Итурен и Субьета надевают белые платья, шкуры овец и остроконечные колпаки с колокольчиками и проходят по улицам, звоня в колокольчики и исполняя ритуальные танцы.

Люди верят, что так отпугнут злых духов и пробудят весну.

Фестиваль длится три дня и считается самым древним в Европе.