В Испании лохматые демоны пробуждали весну (фото)
В день карнавала местные жители ведут себя достаточно шумно
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Местные жители испанских деревень Итурен и Субьета надевают белые платья, шкуры овец и остроконечные колпаки с колокольчиками и проходят по улицам, звоня в колокольчики и исполняя ритуальные танцы.
Люди верят, что так отпугнут злых духов и пробудят весну.
Фестиваль длится три дня и считается самым древним в Европе.
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