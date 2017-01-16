В Испании задержали вербовщика ИГИЛ
Гражданин Марокко отбирала тех, кто будет проходит обучение в лагерях террористов
Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в связях с боевиками, который проводил "отбор" для поездки в Турцию и обучение для участия в деятельности организации "Исламское Государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.
Отмечается, вербовщиком террористов оказался гражданин Марокко, его задержали в городе Сан-Себастьян.
Известно, что задержанный искал людей, который легко подвергались воздействию и были эмоционально нестабильными.
Сообщается, что вербовщик планировал отправить новобранцев в Турцию, где бы они получили специальную подготовку и инструктаж для дальнейших атак на территории Европы.
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