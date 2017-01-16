В Испании задержали вербовщика ИГИЛ

Гражданин Марокко отбирала тех, кто будет проходит обучение в лагерях террористов

Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в связях с боевиками, который проводил "отбор" для поездки в Турцию и обучение для участия в деятельности организации "Исламское Государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.

Отмечается, вербовщиком террористов оказался гражданин Марокко, его задержали в городе Сан-Себастьян.

Известно, что задержанный искал людей, который легко подвергались воздействию и были эмоционально нестабильными.

Сообщается, что вербовщик планировал отправить новобранцев в Турцию, где бы они получили специальную подготовку и инструктаж для дальнейших атак на территории Европы.