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В Испании задержали вербовщика ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7887/71_main.1484583660.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/71_tn.1484583660.jpg Мир Гражданин Марокко отбирала тех, кто будет проходит обучение в лагерях террористов

В Испании задержали вербовщика ИГИЛ

Сегодня, 18:20

Гражданин Марокко отбирала тех, кто будет проходит обучение в лагерях террористов

Боевики ИГИЛ. Фото: topwar.ru
Боевики ИГИЛ. Фото: topwar.ru

Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в связях с боевиками, который проводил "отбор" для поездки в Турцию и обучение для участия в деятельности организации "Исламское Государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.

Отмечается, вербовщиком террористов оказался гражданин Марокко, его задержали в городе Сан-Себастьян.

Известно, что задержанный искал людей, который легко подвергались воздействию и были эмоционально нестабильными.

Сообщается, что вербовщик планировал отправить новобранцев в Турцию, где бы они получили специальную подготовку и инструктаж для дальнейших атак на территории Европы.
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