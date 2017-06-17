В Италии корабль столкнулся с причалом: покалечились 50 пассажиров

17 Июня 2017, 23:14

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах

Корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Фото: pixabay.com
Корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Фото: pixabay.com

В результате столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья травмированы 50 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Судно Maria Buono принадлежит частной компании Medmar.

Отмечается, что в момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Позже корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Ранее произошло столкновение американского эсминца с торговым судном у берегов Японии.
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