В Италии корабль столкнулся с причалом: покалечились 50 пассажиров

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах

В результате столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья травмированы 50 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Судно Maria Buono принадлежит частной компании Medmar.

Отмечается, что в момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Позже корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Ранее произошло столкновение американского эсминца с торговым судном у берегов Японии.