В Италии найдены тела двух последних жертв схода снежной лавины на отель

Таким образом, в списке пропавших без вести более не осталось ни одного имени

Тела двух последних жертв схода мощной снежной лавины обнаружены пожарными в ночь на четверг в горном отеле Rigopiano в центральной Италии, поисковая операция завершена, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

За неделю, прошедшую после этой трагедии, спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей и тела 29 погибших. Согласно официальным данным, в отеле в момент схода лавины находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. Еще двое работников отеля в момент схода лавины находились за пределами здания и только благодаря этому спаслись.

Таким образом, в списке пропавших без вести более не осталось ни одного имени.