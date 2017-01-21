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В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии http://www.segodnya.ua/img/article/7904/16_main.1484980430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/16_tn.1484980430.jpg Мир Транспортное средство врезалось в столб, погибли четыре человека 

В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии

Сегодня, 08:31

Транспортное средство врезалось в столб, погибли четыре человека 

Число жертв аварии может возрасти. Фото: AFP
Число жертв аварии может возрасти. Фото: AFP

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии: по данным агентства ANSA, после столкновения со столбом он загорелся. Погибли минимум четыре человека – их тела уже извлечены. Число жертв может возрасти: всего в автобусе ехало около 40 пассажиров.

ДТП произошло на севере Италии в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона в ночь на субботу. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб.

Большинство пассажиров – подростки.

ТАСС со ссылкой на газету Repubblica передает, что после столкновения автобуса со столбом некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло.

Другие оказались заблокированы в салоне автобуса, который загорелся.

Ранее сообщалось, что в итальянском отеле Rigopiano в районе Абруццо, который был накрыт в среду снежной лавиной, обнаружены 10 выживших, среди них двое детей.
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Источники:

ИТАР-ТАСС, NEWSru.com

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