В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии
Транспортное средство врезалось в столб, погибли четыре человека
В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии: по данным агентства ANSA, после столкновения со столбом он загорелся. Погибли минимум четыре человека – их тела уже извлечены. Число жертв может возрасти: всего в автобусе ехало около 40 пассажиров.
ДТП произошло на севере Италии в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона в ночь на субботу. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб.
Большинство пассажиров – подростки.
ТАСС со ссылкой на газету Repubblica передает, что после столкновения автобуса со столбом некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло.
Другие оказались заблокированы в салоне автобуса, который загорелся.
Ранее сообщалось, что в итальянском отеле Rigopiano в районе Абруццо, который был накрыт в среду снежной лавиной, обнаружены 10 выживших, среди них двое детей.
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