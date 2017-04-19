В Италии туристы влетели на 900 евро за то, что мыли ноги в фонтане

Сегодня, 01:06

Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду

Популярная среди туристов достопримечательность расположена на центральной Площади Венеции. Фото: Flickriver
Популярная среди туристов достопримечательность расположена на центральной Площади Венеции. Фото: Flickriver

Двум датским туристам итальянская полиция выписала штраф на почти тысячу евро за то, что те мыли ноги в одном из популярных римских фонтанов. На Пасху местная полиция задержала возле популярного Fontana dei due mari двух туристов из Дании – 60-летнюю женщину и 17-летнего парня, передает 24 телеканал со ссылкой на издание The Local.

Популярная среди туристов достопримечательность расположена на центральной Площади Венеции, недалеко от Колизея и Римского форума.

Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду.

"Когда мы попросили удостоверение личности, двое туристов были удивлены, убеждены в том, что опускать ноги в фонтаны разрешено", – говорится в сообщении мэрии.

Женщина была возмущена таким суровым наказанием и угрожала, что будет протестовать под посольством Дании.
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