В Италии туристы влетели на 900 евро за то, что мыли ноги в фонтане
Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду
Двум датским туристам итальянская полиция выписала штраф на почти тысячу евро за то, что те мыли ноги в одном из популярных римских фонтанов. На Пасху местная полиция задержала возле популярного Fontana dei due mari двух туристов из Дании – 60-летнюю женщину и 17-летнего парня, передает 24 телеканал со ссылкой на издание The Local.
Популярная среди туристов достопримечательность расположена на центральной Площади Венеции, недалеко от Колизея и Римского форума.
Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду.
"Когда мы попросили удостоверение личности, двое туристов были удивлены, убеждены в том, что опускать ноги в фонтаны разрешено", – говорится в сообщении мэрии.
Женщина была возмущена таким суровым наказанием и угрожала, что будет протестовать под посольством Дании.
Вы сейчас просматриваете новость "В Италии туристы влетели на 900 евро за то, что мыли ноги в фонтане". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии