В Италии туристы влетели на 900 евро за то, что мыли ноги в фонтане

Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду

Двум датским туристам итальянская полиция выписала штраф на почти тысячу евро за то, что те мыли ноги в одном из популярных римских фонтанов. На Пасху местная полиция задержала возле популярного Fontana dei due mari двух туристов из Дании – 60-летнюю женщину и 17-летнего парня, передает 24 телеканал со ссылкой на издание The Local.

Популярная среди туристов достопримечательность расположена на центральной Площади Венеции, недалеко от Колизея и Римского форума.

Туристы сидели на краю фонтана, по колено погрузив ноги в воду.

"Когда мы попросили удостоверение личности, двое туристов были удивлены, убеждены в том, что опускать ноги в фонтаны разрешено", – говорится в сообщении мэрии.

Женщина была возмущена таким суровым наказанием и угрожала, что будет протестовать под посольством Дании.