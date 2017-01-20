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В итальянском отеле, на который обрушилась лавина, нашли 10 живых людей http://www.segodnya.ua/img/article/7903/58_main.1484941833.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/58_tn.1484941833.jpg Мир Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек

В итальянском отеле, на который обрушилась лавина, нашли 10 живых людей

Сегодня, 21:58

Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек

Спасательная операция очень долгая и сложная, фото AFP
Спасательная операция очень долгая и сложная, фото AFP

Число выживших под завалами отеля "Ригопьяно" в итальянской провинции Пескара достигло десяти человек, в их числе четверо детей и одна женщина. Как сообщает La Repubblica, вечером в пятницу, 20 января, удалось извлечь еще двоих постояльцев.

"Спасательная операция очень долгая и сложная", — приводит Reuters слова пресс-секретаря департамента пожарной охраны Луки Кари.

Ранее в пятницу сообщалось о восьми выживших, среди которых двое детей, три женщины и трое мужчин. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.

В тот же день в интернете появилось видео спасательной операции.

Снежная лавина накрыла "Ригопьяно" 18 января. В этот момент в ней находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.
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Источник:

Lenta.ru

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