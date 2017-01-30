В Калифорнии домашний 3D-принтер убил семью и питомцев

Супругов, а также двух кошек обнаружили в их доме в Калифорнии без признаков жизни

Роджер и Валери Мораш скончались от отравления угарным газом от своего домашнего 3D-принтера.

Об этом сообщает Daily Mail.

Супругов, а также двух кошек обнаружили в их доме в Калифорнии без признаков жизни.

Позже выяснилось, что причиной смерти Роджера и Валери стало отравление угарным газом, который выделял их 3D-принтер, используемый в личных целях.

Исследователи Технологического института в Иллинойсе предупредили о потенциальной опасности использования таких принтеров дома. Оказывается, некоторые модели могут источать смертельно опасные для человека вещества, такие как угарный газ и синильная кислота.



