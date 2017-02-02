В Калифорнии начались массовые беспорядки (фото,видео)
Протест начался с недовольства студентов лекцией сторонника Трампа
У здания Калифорнийского университета в городе Беркли (США) начались уличные беспорядки. Полиция Беркли уже заявила о готовности применить спецсредства для разгона протеста.
По данным местных СМИ, поводом к протесту студентов стала запланированная лекция крайне правого редактора интернет-ресурса Breightbart News сторонника Дональда Трампа – Майло Яннопулоса – в рамках тура по борьбе с "эпидемией политкорректности". Как заявил советник президента США Стивен Бэннон, который ранее возглавлял ресурс, многие протестующие выступали против президента Дональда Трампа.
Protesters set fire to generator at #miloprotest #berkeley pic.twitter.com/vA9Oq72Qns— Nahsatan (@rugsisrad) 2 февраля 2017 г.
Peaceful protests at #Berkeley #UCBerkeley #MiloYiannopoulos pic.twitter.com/ZlyUb0tiVt— こんにちは (@ctrlneppu) 2 февраля 2017 г.
Crowd of #miloatCal protest leaves #berkeley campus with Tupac playing, brass and drums pic.twitter.com/bhAt0LdRfd— Pamela Larson (@PamReporting) 2 февраля 2017 г.
Полицейские в оцеплении предупредили, что против демонстрантов, которые начали устраивать уличные беспорядки, могут применить дубинки и химстредства. Стражи порядка ранее призывали толпу разойтись. Университет и студенческий городок были закрыты.
Barricade on fire across Bancroft Way, #Berkeley #MiloatCal pic.twitter.com/UnrGdZNA4E— Tom Lochner (@tomlochner) 2 февраля 2017 г.
В сторону полицейских демонстранты выпустили пиротехническое средство. По данным полиции, протестующие пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку.
Protesters shooting fireworks at the side of MLK student union #milo #berkeley pic.twitter.com/ZPF8MrS4Qo— Eli Powelson (@elijahgreenpow) 2 февраля 2017 г.
Несколько сотен протестующих перекрыли одну из дорог в Беркли. Протестующие разбили стекла некоторых домов. Сообщается, что Яннопулос отменил свое выступление в Беркли, он был эвакуирован из кампуса.
Yiannopoulos event canceled https://t.co/zryxeB6vWz #miloatcal pic.twitter.com/BAm35HiSEx— UC Berkeley (@UCBerkeley) 2 февраля 2017 г.
comunistas #marxistas de #Universidad de #Berkeley #USA se organizaron para violar #freeSpeech #libreexpresion #MILO y destruir #vándalos pic.twitter.com/oq79PVkjPS— LatinAmericanFreedom (@LatAmFr) 2 февраля 2017 г.
Напомним, ранее в Калифорнии официально стартовала кампания за отделение от США. 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США – Calexit.
Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата). Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов – "основным законом страны".
Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита.
Калифорния – самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей) и третий по площади территории.
Протесты против Дональда Трампа в США начались в преддверии его официальной инаугурации 20 января. На следующий день, 21 января, в США состоялись Женские марши против Трампа. Акции, помимо городов США, состоялись в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. По данным CNN, в протестных акциях в США уже приняли участие не менее 1 млн человек.
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