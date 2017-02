В Калифорнии начались массовые беспорядки (фото,видео)

У здания Калифорнийского университета в городе Беркли (США) начались уличные беспорядки. Полиция Беркли уже заявила о готовности применить спецсредства для разгона протеста.

По данным местных СМИ, поводом к протесту студентов стала запланированная лекция крайне правого редактора интернет-ресурса Breightbart News сторонника Дональда Трампа – Майло Яннопулоса – в рамках тура по борьбе с "эпидемией политкорректности". Как заявил советник президента США Стивен Бэннон, который ранее возглавлял ресурс, многие протестующие выступали против президента Дональда Трампа.

Полицейские в оцеплении предупредили, что против демонстрантов, которые начали устраивать уличные беспорядки, могут применить дубинки и химстредства. Стражи порядка ранее призывали толпу разойтись. Университет и студенческий городок были закрыты.

В сторону полицейских демонстранты выпустили пиротехническое средство. По данным полиции, протестующие пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку.

Несколько сотен протестующих перекрыли одну из дорог в Беркли. Протестующие разбили стекла некоторых домов. Сообщается, что Яннопулос отменил свое выступление в Беркли, он был эвакуирован из кампуса.

Напомним, ранее в Калифорнии официально стартовала кампания за отделение от США. 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США – Calexit.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата). Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов – "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита.

Калифорния – самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей) и третий по площади территории.

Протесты против Дональда Трампа в США начались в преддверии его официальной инаугурации 20 января. На следующий день, 21 января, в США состоялись Женские марши против Трампа. Акции, помимо городов США, состоялись в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. По данным CNN, в протестных акциях в США уже приняли участие не менее 1 млн человек.