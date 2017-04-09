В Канаде после схода лавины пропали пятеро туристов

Вчера, 22:34

На поиски пропавших отправлены спасатели и 19 добровольцев, задействованы два вертолета

Лавина. Фото: из открытых источников
Лавина. Фото: из открытых источников

На западе Канады после схода лавины пропали пятеро туристов, поднимавшихся на вершину горы Харви, сообщает телеканал CTV News, передает "Дождь".

На поиски пропавших отправлены спасатели и 19 добровольцев, задействованы два вертолета.

Из-за нестабильной погодной ситуации добраться до зоны поисков пока не удается, отмечает телеканал.

В конце марта в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Японии погибли восемь школьников. Это произошло в городе Насу, который находится в японской префектуре Тотиги на острове Хонсю, в 120 километрах к северу от Токио.
Канада, поиски, туристы, лавина

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