В Канаде после схода лавины пропали пятеро туристов

На поиски пропавших отправлены спасатели и 19 добровольцев, задействованы два вертолета

На западе Канады после схода лавины пропали пятеро туристов, поднимавшихся на вершину горы Харви, сообщает телеканал CTV News, передает "Дождь".

На поиски пропавших отправлены спасатели и 19 добровольцев, задействованы два вертолета.

Из-за нестабильной погодной ситуации добраться до зоны поисков пока не удается, отмечает телеканал.

В конце марта в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Японии погибли восемь школьников. Это произошло в городе Насу, который находится в японской префектуре Тотиги на острове Хонсю, в 120 километрах к северу от Токио.