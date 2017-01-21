В канадском Монреале демонстранты сожгли американский флаг

О беспорядках и задержаниях информация не поступала

Около 200 человек вышли на улицы канадского Монреаля (провинция Квебек), чтобы принять участие в акции протеста против президента США Дональда Трампа. Манифестанты прошли до генерального американского консульства.

Активисты сожгли картонное изображение Трампа и американский флаг.

Несколько десятков полицейских встали на пути демонстрантов, не пропустив их к воротам диппредставительства.

О беспорядках и задержаниях информация не поступала.

Напомним, в пятницу, в день инаугурации Трампа, в Вашингтоне прокатилась агрессивная волна протестов. Демонстранты разбивали витрины магазинов и стекла автомобилей, были ранены сотрудники полиции, применившие против толпы газ. Сообщается о задержании, по крайней мере, 100 человек.

Дональд Трамп принес присягу на церемонии инаугурации и официально стал 45-м президентом США. После этого он подписал первые указы и возглавил парад в честь инаугурации.

Позже Сенат утвердил в должности министра обороны Джеймса Мэттиса.