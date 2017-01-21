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В канадском Монреале демонстранты сожгли американский флаг http://www.segodnya.ua/img/article/7904/14_main.1484978490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/14_tn.1484978490.jpg Мир О беспорядках и задержаниях информация не поступала

В канадском Монреале демонстранты сожгли американский флаг

Сегодня, 07:56

О беспорядках и задержаниях информация не поступала

Фото: AFP
Фото: AFP

Около 200 человек вышли на улицы канадского Монреаля (провинция Квебек), чтобы принять участие в акции протеста против президента США Дональда Трампа. Манифестанты прошли до генерального американского консульства.

Активисты сожгли картонное изображение Трампа и американский флаг.

Несколько десятков полицейских встали на пути демонстрантов, не пропустив их к воротам диппредставительства.

О беспорядках и задержаниях информация не поступала.

Напомним, в пятницу, в день инаугурации Трампа, в Вашингтоне прокатилась агрессивная волна протестов. Демонстранты разбивали витрины магазинов и стекла автомобилей, были ранены сотрудники полиции, применившие против толпы газ. Сообщается о задержании, по крайней мере, 100 человек.

Дональд Трамп принес присягу на церемонии инаугурации и официально стал 45-м президентом США. После этого он подписал первые указы и возглавил парад в честь инаугурации.

Позже Сенат утвердил в должности министра обороны Джеймса Мэттиса.
Канада, флаг, полиция, трамп, монреаль
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Источник:

РИА Новости

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