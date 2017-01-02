В Казахстане обрушилась многоэтажка, погибли девять человек

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек, сообщили в оперативном штабе при акимате поселка Шахан.

"9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами подают признаки жизни, спасатели ведут разбор завалов", – сказал собеседник агентства.

Предварительная версия ЧП – взрыв котла отопления, сообщили в штабе.

Среди погибших – трое мужчин, три женщины, трое детей, двое из которых 2016 г. рождения, один – 2010 г. рождения.

В департаменте по ЧС Карагандинской области Казахстана сообщили, что на данный момент к поискам привлечено 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника военной части 52859 национальной гвардии.