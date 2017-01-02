В Казахстане обрушилась многоэтажка, погибли девять человек
Среди погибших трое мужчин, три женщины и трое малолетних детей
В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек, сообщили в оперативном штабе при акимате поселка Шахан.
"9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами подают признаки жизни, спасатели ведут разбор завалов", – сказал собеседник агентства.
Предварительная версия ЧП – взрыв котла отопления, сообщили в штабе.
Среди погибших – трое мужчин, три женщины, трое детей, двое из которых 2016 г. рождения, один – 2010 г. рождения.
В департаменте по ЧС Карагандинской области Казахстана сообщили, что на данный момент к поискам привлечено 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника военной части 52859 национальной гвардии.
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