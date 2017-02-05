В Китае 18 человек погибли в спа-салоне (видео)

Сегодня, 19:30

Причиной трагедии стал  масштабный пожар

18 человек погибли. Фото: kievvlast.com.ua
18 человек погибли. Фото: kievvlast.com.ua

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в Китае, еще двое получили травмы, передает УНН со ссылкой на People's Daily.

"По меньшей мере 18 человек погибли, двое получили травмы в результате пожара в спа-салоне, что в восточной провинции Чжэцзян, в воскресенье днем. Некоторые из тех, кто оказался в ловушке в здании, пытались спастись, выпрыгивая из окон", – говорится в сообщении.

Ранее в китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибли 13-летняя девочка, которая упала с аттракциона.
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