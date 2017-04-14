В Китае грузовик врезался в похоронную процессию

Сегодня, 14:18

В результате инцидента погибли четыре человека, еще восемь получили серьезные ранения

О причинах инцидента не сообщается. Фото: pixabay.com
О причинах инцидента не сообщается. Фото: pixabay.com

Грузовик врезался в участников похоронной процессии в китайской провинции Сычуань. Инцидент произошел в уезде Наньбу городского округа Наньчун.

Похоронная процессия следовала возле дороги. Как сообщает РИА Новости, погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

Раненые были госпитализированы, один из них получил тяжелые ранения.

Ведется расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовик, груженный черепицей, врезался в толпу людей возле школы в китайской провинции Аньхой, один ребенок погиб, более 10 человек получили ранения.
Китай, погибли, грузовик, раненые, инцидент, процессия, ранения, в Китае

Вы сейчас просматриваете новость "В Китае грузовик врезался в похоронную процессию". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Под завалами могут быть люди. Фото: Svopi.ru

Три пятиэтажных дома рухнули в Китае

2 Февраля, 10:36

На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы

Мир

В Китае столкнулись 57 авто, погибли люди

22 Ноября 2016, 08:38

Местные власти грешат на дождливую погоду и снег

Мир

В Китае при пожаре в спа-салоне пострадали 18 человек, фото vistanews.ru

В Китае при пожаре в спа-салоне пострадали 18 человек

6 Февраля, 03:45

Ранее сообщалось о 18 жертвах и двух пострадавших в результате пожара

Мир

Китай содрогнулся от землетрясения. Фото: AFP

В Китае произошло разрушительное землетрясение

17 Октября 2016, 15:33

Информации о жертвах пока не поступало, несмотря на силу подземных толчков 

Мир

Погибших опознали. Фото: Xinhua

В Китае автобус упал в озеро: из пассажиров почти никто не выжил

2 Декабря 2016, 09:06

Водитель не справился с управлением транспортным средством

Происшествия и криминал

Грузовик на огромной скорости врезался в жилой дом, пять человек погибли

18 Января, 13:01

Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались, несмотря на усилия врачей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования