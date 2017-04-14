В Китае грузовик врезался в похоронную процессию

В результате инцидента погибли четыре человека, еще восемь получили серьезные ранения

Грузовик врезался в участников похоронной процессии в китайской провинции Сычуань. Инцидент произошел в уезде Наньбу городского округа Наньчун.

Похоронная процессия следовала возле дороги. Как сообщает РИА Новости, погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

Раненые были госпитализированы, один из них получил тяжелые ранения.

Ведется расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовик, груженный черепицей, врезался в толпу людей возле школы в китайской провинции Аньхой, один ребенок погиб, более 10 человек получили ранения.