В Китае на свадьбе озверевшие гости защекотали невесту (видео)

В сеть попало странное видео, на котором запечатлено, как гости на свадьбе в Китае набрасываются на невесту и начинают ее щекотать.

Девушка кричит то ли от смеха, то ли от ужаса, но ничего не может сделать.

Собравшиеся при этом смеются и снимают все происходящее на телефоны, сообщает Mirror.

Непонятно, почему жених позволяет гостям настолько беспардонно обращаться со своей возлюбленной, однако, судя по выложенным на YouTube похожим видео, щекотание невесты является свадебной традицией в некоторых районах Китая.