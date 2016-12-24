Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Китае на свадьбе озверевшие гости защекотали невесту (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/31_main.1482589682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/31_tn.1482589682.jpg Мир Приглашенные весь процесс снимали на телефоны

В Китае на свадьбе озверевшие гости защекотали невесту (видео)

Сегодня, 16:26

Приглашенные весь процесс снимали на телефоны


В сеть попало странное видео, на котором запечатлено, как гости на свадьбе в Китае набрасываются на невесту и начинают ее щекотать.

Девушка кричит то ли от смеха, то ли от ужаса, но ничего не может сделать.

Собравшиеся при этом смеются и снимают все происходящее на телефоны, сообщает Mirror.

Непонятно, почему жених позволяет гостям настолько беспардонно обращаться со своей возлюбленной, однако, судя по выложенным на YouTube похожим видео, щекотание невесты является свадебной традицией в некоторых районах Китая.
видео, Китай, свадьба, невеста, гости, жених

Вы сейчас просматриваете новость "В Китае на свадьбе озверевшие гости защекотали невесту (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Свадьба раненного воина и волонтера растрогала пользователей сети

6 Августа, 22:00

Бывший украинский боец, а ныне пациент военного госпиталя, женился на уроженке Луганской области

Мир

Российская свадьба "в стиле ВДВ" взорвала интернет

25 Октября, 05:23

Всю свадебную программу стилизовали под полет на самолете Ил-76, а свой первый танец Дарья и Владислав исполнили под песню группы "Голубые береты"

Мир

В Китае открылась новая стеклянная тропа на высоте 1,5 км

3 Августа, 03:45

Новый мост назвали "Извивающийся дракон", его длина 100 метров, ширина чуть более полутора метров

Мир

Пара решила пожениться, несмотря на возраст. Фото: english.sina.com

71-летний китаец женился на 114-летней возлюбленной

10 Октября, 16:21

Невеста не хотела принимать ухаживания и много раз отказывала мужчине

Невероятное

Видео со свадьбы дальнобойщика взорвало интернет

8 Июля, 04:04

Жених приехал за невестой на трех белоснежных тягачах  

Мир

В китайском ТЦ издеваются над белым медведем ради селфи

11 Июля, 19:15

Животное поместили в аквариум 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.