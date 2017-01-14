В Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа

Сейчас врачи взяли под наблюдение 16 человек, контактировавших с жертвой гриппа

В Китае от смертоносного вируса птичьего гриппа H7N9 скончался мужчина. Трагический случай произошел в провинции Хэнань.

По данным агентства Синьхуа, жертвой вируса стал 36-летний мужчина по фамилии Чжан.

Погибший работал уличным продавцом уток-гриль в городе Чжэцзян. В начале месяца он вернулся домой в город Юнчэн, где и почувствовал недомогание. Сейчас врачи взяли под наблюдение 16 человек, контактировавших с жертвой гриппа.

По данным ВОЗ, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц и часто протекает без очевидных симптомов. В ряде случаев он может преодолевать видовой барьер.

С 2003 по 2008 годы вирус "птичьего гриппа" держал в напряжении весь мир, поскольку тогда его жертвами стали 227 человек, включая жителей Европы.