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В Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа http://www.segodnya.ua/img/article/7882/9_main.1484390386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/9_tn.1484390386.jpg Мир Сейчас врачи взяли под наблюдение 16 человек, контактировавших с жертвой гриппа

В Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа

Сегодня, 12:37

Сейчас врачи взяли под наблюдение 16 человек, контактировавших с жертвой гриппа

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Китае от смертоносного вируса птичьего гриппа H7N9 скончался мужчина. Трагический случай произошел в провинции Хэнань.

По данным агентства Синьхуа, жертвой вируса стал 36-летний мужчина по фамилии Чжан.

Погибший работал уличным продавцом уток-гриль в городе Чжэцзян. В начале месяца он вернулся домой в город Юнчэн, где и почувствовал недомогание. Сейчас врачи взяли под наблюдение 16 человек, контактировавших с жертвой гриппа.

По данным ВОЗ, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц и часто протекает без очевидных симптомов. В ряде случаев он может преодолевать видовой барьер.

С 2003 по 2008 годы вирус "птичьего гриппа" держал в напряжении весь мир, поскольку тогда его жертвами стали 227 человек, включая жителей Европы.
Китай, умер, птичий грипп, воз

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Источник:

РИА Новости

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