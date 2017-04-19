В Китае рухнувшее здание похоронило шесть человек

Сегодня, 10:11

Среди погибших есть дети; спасательные работы завершены 

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате оползня на северо-западе Китая рухнуло семиэтажное жилое здание. Спасатели обнаружили тела шести погибших. В числе погибших трое детей, передает "РИА Новости".

ЧП произошло в уезде Байхэ в провинции Шэньси на северо-западе страны. Всего в доме проживали 39 человек.

В настоящее время спасательные работы завершены.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула рухнуло пятиэтажное здание.
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Источник:

РИА Новости

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