В Китае рухнувшее здание похоронило шесть человек

В результате оползня на северо-западе Китая рухнуло семиэтажное жилое здание. Спасатели обнаружили тела шести погибших. В числе погибших трое детей, передает "РИА Новости".

ЧП произошло в уезде Байхэ в провинции Шэньси на северо-западе страны. Всего в доме проживали 39 человек.

В настоящее время спасательные работы завершены.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула рухнуло пятиэтажное здание.