В Китае тигр растерзал посетителя зоопарка (+18) (видео)

Сегодня, 03:00

Напавшего на мужчину хищника застрелили


В китайском зоопарке Нинбо один из посетителей погиб после нападения тигра. Об инциденте сообщает The Global Times.

Очевидцы утверждают, что мужчина оказался в вольере с тиграми, после того как преодолел специальное ограждение и ров с водой. В это время сотрудники зоопарка кормили животных.

Попытки отогнать хищников с помощью фейерверков не увенчались успехом. Напавшего на мужчину тигра застрелили.

Ранее сообщалось, что в пригороде Пекина на двух женщин напал тигр, одна из них погибла.
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Источник:

Российская газета

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