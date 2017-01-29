В Китае тигр растерзал посетителя зоопарка (+18) (видео)
Напавшего на мужчину хищника застрелили
В китайском зоопарке Нинбо один из посетителей погиб после нападения тигра. Об инциденте сообщает The Global Times.
Очевидцы утверждают, что мужчина оказался в вольере с тиграми, после того как преодолел специальное ограждение и ров с водой. В это время сотрудники зоопарка кормили животных.
Попытки отогнать хищников с помощью фейерверков не увенчались успехом. Напавшего на мужчину тигра застрелили.
Ранее сообщалось, что в пригороде Пекина на двух женщин напал тигр, одна из них погибла.
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