В Китае тигр растерзал посетителя зоопарка (+18) (видео)

В китайском зоопарке Нинбо один из посетителей погиб после нападения тигра. Об инциденте сообщает The Global Times.

Очевидцы утверждают, что мужчина оказался в вольере с тиграми, после того как преодолел специальное ограждение и ров с водой. В это время сотрудники зоопарка кормили животных.

Попытки отогнать хищников с помощью фейерверков не увенчались успехом. Напавшего на мужчину тигра застрелили.

Ранее сообщалось, что в пригороде Пекина на двух женщин напал тигр, одна из них погибла.