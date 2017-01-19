В Китае запретят ношение копий оружия

Наказанию подлежат те, кто носит с собой в публичных местах настоящее огнестрельного оружия

КНР ужесточает законодательство в области ношения оружия, сообщило китайское издание Global Times.

В частности, согласно готовящемуся законопроекту, наказанию подлежат те, кто носит с собой в публичных местах настоящее огнестрельного оружия.

Если законопроект будет принят, а вероятность этого очень высока, тем, кого поймают на улице даже с муляжом пистолета, грозит заключение на срок 5 – 10 дней. А производители, продавцы и те, кто доставляет реплики огнестрельного оружия в торговые точки, теперь подлежат заключению на срок свыше 15 дней и штрафу в 5 тысяч юаней (примерно 735 долларов).

Ранее, согласно нормативам министерства общественной безопасности КНР от 2010 года, незаконным считалось ношение оружия, пуля из которого имеет кинетическую энергию более 1,8 Дж на квадратный сантиметр, хотя чтобы пробить кожу человека, требуется энергия не менее 16 Дж на квадратный сантиметр.