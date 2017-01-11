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В Китае запретили игру Pokemon GO http://www.segodnya.ua/img/article/7872/33_main.1484135457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/33_tn.1484135457.jpg Мир Власти КНР забеспокоились из-за "угрозы безопасности" страны и нескольих смертей игроков

В Китае запретили игру Pokemon GO

Сегодня, 13:49

Власти КНР забеспокоились из-за "угрозы безопасности" страны и нескольих смертей игроков

Китайцы больше не смогут легально играть в Pokemon GO. Фото: Pixabay
Китайцы больше не смогут легально играть в Pokemon GO. Фото: Pixabay

Государственное управление Китайской Народной Республики (КНР) по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило вне закона мобильное приложение Pokemon GO. Власти страны посчитали игру слишком опасной для жизни граждан и безопасности стран, Reuters.

Так, власти Китая приняли решение о запрете Pokemon GO с дополненной реальностью из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, часть которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами "географической информационной безопасности" из-за данных геолокации, используемых во время игры.

Разработчики игры из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку.

Pokemon GO — мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля 2016 года. Игра основана на японском мультсериале "Покемон", и ее целью является поиск виртуальных существ — покемонов — в городе.
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"Капитал"

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