В КНДР показали видео ракетного удара по США

В Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США,.

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США.

В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".

Напомним, 16 апреля 2017 года Северная Корея пыталась запустить ракету неустановленного типа, однако запуск оказался неудачным. Попытка была предпринята после того, как накануне в Пхеньяне впервые показали новые баллистические ракеты.