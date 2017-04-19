В КНДР показали видео ракетного удара по США
Боеголовка в ролике поражает американский город
В Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США,.
В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США.
В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.
На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".
Напомним, 16 апреля 2017 года Северная Корея пыталась запустить ракету неустановленного типа, однако запуск оказался неудачным. Попытка была предпринята после того, как накануне в Пхеньяне впервые показали новые баллистические ракеты.
Вы сейчас просматриваете новость "В КНДР показали видео ракетного удара по США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии