В КНДР устроили грандиозный парад на фоне угроз о войне

Сегодня, 13:16

Празднества происходят на фоне опасений международного сообщества, что Северная Корея, возможно, готовится произвести шестое ядерное испытание за последнее десятилетие

Северная Корея удивила новой военной техникой. Фото: AFP
Северная Корея удивила новой военной техникой. Фото: AFP

КНДР нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США. Об этом, выступая на военном параде в Пхеньяне, заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рен Хэ.

"Нашим ядерным оружием справедливости мы уничтожим ядерное оружие США. Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом", — пообещал вице-маршал.

В Пхеньяне проходит военный парад по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер республики Ким Чен Ын.

Мимо почетной трибуны на центральной площади Ким Ир Сена, проходят парадные расчеты всех видов вооруженных сил.

444_04

Празднования проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

В то же время источники сообщают, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.
Корея, США, оружие, КНДР, американцы, удар, Ким чен ын, парад, ядерное испытание, испытание

Вы сейчас просматриваете новость "В КНДР устроили грандиозный парад на фоне угроз о войне". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Lenta.ru, ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ким Чен Ын вывел в свет жену и посадил дерево

4 Марта, 14:22

Лидер КНДР был в хорошем настроение - шутил и фотографировался с военными 

Мир

КНДР готовит США "ответку". Фото: AFP

В КНДР рассказали, куда нанесут удары в случае агрессии США

Вчера, 17:08

Северокорейские военные грозятся нанести удары на суше, море и с воздуха

Мир

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк". Фото: CNN

Эсминцы США готовы нанести удар "Томагавками" по КНДР - NBC

Вчера, 08:25

Один из эсминцев США находится в 500 км от ядерных площадок КНДР

Мир

Ким Чен Ын. Фото: AFP

Северная Корея заявила, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету

8 Января, 17:18

В МИД КНДР заявили, что к разработке такого оружия КНДР подтолкнула "враждебная политика" США

Мир

Дункан Хантер. Фото: Facebook

Конгрессмен назвал виды оружия, которое Украина может получить от США

6 Декабря 2016, 11:34

Политик считает, что США должны перейти на оказание более существенной помощи Украине в противостоянии с агрессором

Мир

Флаг Северной Кореи, закрытого государства. Фото AFP

Северная Корея готовит новые ядерные испытания - NYT

13 Апреля, 13:37

В этом десятилетии Корея уже провела 5 ядерных испытаний, новый взрыв может оказаться самым мощным из всех испытаний

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования