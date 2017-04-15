В КНДР устроили грандиозный парад на фоне угроз о войне

Празднества происходят на фоне опасений международного сообщества, что Северная Корея, возможно, готовится произвести шестое ядерное испытание за последнее десятилетие

КНДР нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США. Об этом, выступая на военном параде в Пхеньяне, заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рен Хэ.

"Нашим ядерным оружием справедливости мы уничтожим ядерное оружие США. Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом", — пообещал вице-маршал.

В Пхеньяне проходит военный парад по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер республики Ким Чен Ын.

Мимо почетной трибуны на центральной площади Ким Ир Сена, проходят парадные расчеты всех видов вооруженных сил.

Празднования проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

В то же время источники сообщают, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.