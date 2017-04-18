В КНДР заявили о готовности к ядерной войне

Сегодня, 15:28

Северокорейская армия может ответить США на любую провокацию, сказал дипломат

Вооружение северокорейцев. Фото: AFP
Вооружение северокорейцев. Фото: AFP

Северная Корея не боится ядерной войны с американцами, если те осуществят какие-то агрессивные действия. Об этом заявил полномочный министр посольства КНДР Зин Чжон Хеп на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает "РИА Новости".

По его словам, северокорейская армия может ответить США на любую провокацию.

"Наша армия и наш народ имеют волю, готовность и силу ответить на любую провокацию со стороны враждебных сил. Наша армия и наш народ готовы ответить на любые агрессивные действия со стороны США и со стороны враждебных сил. Если они захотят ядерной войны, то мы можем ответить ядерной войной, если они хотят всесторонней войны, мы готовы и на всестороннюю войну", — сказал Зин Чжон Хеп.

Как сообщалось, глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала США. Доклад будет представлен президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь в Северной Корее заявили, что продолжат испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и годовой основе", несмотря на международное осуждение и увеличение военной напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Также постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны.
США, армия, КНДР, северная корея, ядерная война

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