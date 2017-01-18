В команде Трампа работают над политикой санкций против России

Кандидат на должность постпреда США в ООН сообщира о разрабоотке плана в отношении РФ

Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России. Об этом сообщила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, передает "РИА Новости".

"Это важно, чтобы мы — Совет национальной безопасности и избранный президент — собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от них… какие нарушения приведут к дополнительным санкциям", — заявила Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда в ООН.

Таким образом Хейли ответила на вопрос сенаторов о том, поддерживает ли она введение дополнительных санкций против России.

В случае утверждения Хейли сменит на посту постпреда при ООН Саманту Пауэр. Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 года.

Напомним, экономические санкции протии России могут быть отменены в любое время, после выполнения определенных условий, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.