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В команде Трампа заявили о планах отменить до 70% указов Обамы http://www.segodnya.ua/img/article/7830/8_main.1482715305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/8_tn.1482715305.jpg Мир В штабе Трампа также хотят с помощью сильных юристов отменить те законы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию

В команде Трампа заявили о планах отменить до 70% указов Обамы

Сегодня, 03:21

В штабе Трампа также хотят с помощью сильных юристов отменить те законы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа, заявил, что избранный президент США после инаугурации отменит до 60-70% указов, подписанных Обамой. Об этом сообщает Washington Times, передает телеканал "112 Украина".

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", – сказал он.

Гингрич также выразил надежду, что новому президенту с помощью "сообразительных юристов" удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов своего предшественника, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию.
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