В Косово демонтировали стену, которая разделяла Косовскую Митровицу

Демонтаж длился примерно час при помощи двух экскаваторов и прошел без каких-либо инцидентов

Стену между северной и южной частью города Косовска Митровица в частично признанной Республике Косово демонтировали в воскресенье. Об этом сообщает сербское издание РТС.

Двухметровое заграждение напротив моста через реку Ибар появилось в декабре 2016 года. Префект северной части города, где преимущественно живут сербы, заявлял, что стену построили ради безопасности.

Однако местные жители восприняли идею негативно, считая, что она ведет к окончательному разделению Косовской Митровицы.

Новый мост, построенный на месте старого на деньги Евросоюза, – основная артерия, соединяющая северную сербскую и южную албанскую части города. С возведением стены получилось, что европейский проект упирается в тупик.

Демонтаж длился примерно час при помощи двух экскаваторов и прошел без каких-либо инцидентов.

Как известно, президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона по "крымскому сценарию".

Ранее президент Сербии заявил, что "готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косова 14 января.

Поезд Белград–Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути его движения.