В Кот-д'Ивуаре военные возобновили мятеж против правительства

Солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере страны

Бунтующие солдаты блокировали второй по величине города Кот-д'Ивуара Буаке, в котором находятся высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает РБК.

Солдат-участник мятежа рассказал агентству, что доступ к городу будет закрыт до тех пор, пока представители мятежников не придут к соглашению с правительством.

"Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться (в Буаке – Ред.)", – рассказал агентству житель города, пожелавший отстаться неизвестным.

Кроме того, по данным агентства, солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере страны. Эту информацию агентству подтвердили участник мятежа и житель города.

"Мы вернулись к таким действия, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров", – рассказал агентству один из солдат, пожелавший остаться неизвестным.

"Мы хотим наши деньги. Вот почему мы здесь", – добавил он.

Напомним, демобилизованные солдаты установили контроль над вторым по величине городом Кот-д'Ивуара -Буаке. В военном штабе считают, что они рассчитывают таким образом получить выплаты, которые, по мнению солдат, им должно государство.