В Кремле ответили на отказ телеведущего извиниться за слова "Путин-убийца"

Сегодня, 13:54

Песков заявил, что ситуация с оскорблениями в адрес президента РФ в эфире Fox News плохо говорит о самом телеканале

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает возможным дождаться в 2023 году извинений со стороны журналиста Fox News Билла О'Рейли за оскорбление в адрес российского лидера.

"С этим джентльменом у нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности", – сказал представитель Кремля журналистам, комментируя заявление О'Рейли о том, что он может извиниться за свои слова про Владимира Путина в 2023 году.

"Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом", – отметил Песков.

Кремль также считает, что ситуация с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире Fox News плохо говорит о самом телеканале, однако не намерен "раздувать" данную историю.

"Мы не склонны это преувеличивать и не склонны из этого что-то раздувать. Это скорее неловкая ситуация для самой компании Fox, чем для нас", – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, может ли измениться отношение властей РФ к телеканалу Fox News, Песков подчеркнул, что в Кремле руководствуются "строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране". "Мы абсолютно по-равному относимся и к нашим отечественным СМИ – к федеральным и региональным, – и к международным", – подчеркнул он.

"Так же мы будем действовать и дальше, – заключил представитель Кремля. – Но, безусловно, с субъективной точки зрения, она не может быть доминирующей, но, естественно, нам больше импонируют все-таки СМИ, с которыми нас больше объединяет понимание хорошего тона, воспитанности и определенного кодекса поведения в отношении глав государств".

"Для нас это не инцидент, но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, оно с плохой стороны характеризуют эти СМИ", – подчеркнул Песков. Он отметил, что это "неудачный случай" для самой американской телекомпании "по крайней мере в наших глазах".

В конце прошлой недели во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News О'Рейли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Трамп в ответ констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной, и заявил, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".
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ИТАР-ТАСС

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