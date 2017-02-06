В Кремле ответили на заявление журналиста Fox News, что Путин – убийца

При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментария

В Кремле оскорблены и хотят получить извинения от американского телеканала Fox News, журналист которого назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил Песков.

При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментария.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что "Путин – убийца". Глава американского государства заявил, что в США также "много убийц". "Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь", – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Ведущий Fox News заявил, что "Путин – убийца", на что Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?".

27 января сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным телефонным разговором Трампа с Путиным призвал президента США помнить, что Путин "убийца и бандит" и хочет быть врагом для США.