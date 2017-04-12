В Кремле рассказали, при каком условии Путин готов встретиться с Тиллерсоном

По словам Пескова, все будет зависеть от итогов переговоров Тиллерсона с Лавровым

Президент РФ Владимир Путин может принять в среду главу МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенная вероятность есть", – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

"Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом", – сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Рэкс Тиллерсон заявил, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым позволит очертить позиции Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", – сказал Тиллерсон.