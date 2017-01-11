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В Кремле жестко ответили на намерение Конгресса США ввести новые санкции против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7871/51_main.1484127318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/51_tn.1484127318.jpg Мир По словам Пескова, такие решения нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и глобальной экономике

В Кремле жестко ответили на намерение Конгресса США ввести новые санкции против РФ

Сегодня, 11:30

По словам Пескова, такие решения нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и глобальной экономике

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые группой американских сенаторов новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб.

"Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов (США). Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики", – подчеркнул Песков.

По его словам, такие решения "нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и, я думаю, в плане глобальной экономики, глобального энергорынка". "Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении России за попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак, вносится в Сенат Конгресса США. Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.
россия, США, песков, санкции, сенат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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